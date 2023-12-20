تحذير من الإفراط في تناول 7 أطعمة.. تهدد سلامة الكبد

ربما تتناول بعض الأطعمة والمشروبات الموجودة في كل منزل، دون أن تدري أنها من المحتمل أن تهدد سلامة الكبد، وهو ما أكدته الدكتورة أماني الشريف، أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر الشريف، حيث حذرت من بعض الأطعمة تؤثر بشكل سلبي على الكبد وتدمر خلاياه.

7 أطعمة تدمر خلايا الكبد

الدكتور أحمد الهواري، أخصائي الجهاز الهضمي، أكد لـ«الوطن»، أن هناك 7 أطعمة يمكن أن تؤدي إلى تلف الكبد، حيث يتناولها كثيرون، وهي كالتالي:

- الدقيق

«الهواري»، أكد أن الأطعمة المصنوعة من الدقيق الأبيض يمكن أن تكون ضارة بالكبد، حيث يتم تحويلها إلى سكر وينتهى بها الأمر على شكل دهون فى جسمك.

- الأطعمة المقلية

الأطعمة المقلية بها نسبة كبيرة من الدهون وتتسبب في حدوث تورم للكبد وبالتالي تدميره.

- اللحوم الحمراء والملبسة

اللحوم الحمراء والملبسة، تتضمن نسبة عالية من الدهون، التي تجعل الكبد دهنيًا، ما يؤدي إلى تدميره.

- المخللات

تحتوي المخللات على نسبة كبيرة من الصوديوم الضار بالكبد، حيث يمكن أن يؤدي إلى تدميره وتلف خلاياه.

- السكريات

تتحول السكريات إلى دهون تُخزّن في الكبد وتُسبب مرض الكبد الدهني، فضلاً عن تدمير خلاياه.

- العصائر المحفوظة

تحتوي العصائر المحفوظة على نسبة فركتوز عالية، التي تسبب أمراض الكبد.

- الأطعمة الغنية بالملح

الأطعمة الغنية بالملح، تؤدي إلى تدمير خلايا الكبد، حيث أن الملح الزائد يرفع ضغط الدم، وقد يسبب تلف الكبد.

نصائح للحفاظ على صحة الكبد

أخصائي الجهاز الهضمي، نصح بضرورة الابتعاد عن الأطعمة التي تسبب تلف الكبد فضلا عن ضرورة الحفاظ على وزن صحي، وشرب الماء بكثرة، إضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية، الإقلاع عن التدخين وتجنب الملوثات كالإبر الملوثة، كما نصح بضرورة إجراء فحوصات دورية للاطمئنان على صحة الكبد، مثل اختبار وظائف الكبد.