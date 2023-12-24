«فلوسك ممكن تتسرق».. تطبيق احذر تنزيله على هاتفك المحمول

تعددت طرق النصب عبر التطبيقات الإلكترونية، التي يستخدم بعضها كمحفظة للأموال النقدية، والتي يتم تنزيلها عبر متجر بلاي ستور باعتباره المصدر الرسمي لها، وعلى الرغم من ذلك، إلا أن هناك بعض الأشخاص استخدموا هذه التطبيقات كوسيلة لخداع الناس، وسرقة أموالهم.

تطبيق «أوميجا برو» أحد الوسائل المستخدمة لإيداع الأموال، إلا أنه بات يشكل قلقًا، بعد واقعة النصب الأخيرة، التي قادها أشخاصا أوهموا ضحاياهم أنهم قادرون على استثمار أموالهم على التطبيق، فيما يعرف بنظام «الفوركس» وفقًا لبيان وزارة الداخلية الأخير.

ونجحت العصابة من الاستيلاء على أموال بعض العملاء بالفعل، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من الإيقاع بهم.

ويقدم موقع «wikifx» المعلومات المتعلقة بالتطبيق، والتي يمكن استعراضها في التقرير التالي..

معلومات عن تطبيق «أوميجا برو»

- تطبيق «OmegaPro» هو منصة معتمدة تابعة لإحدى شركات التأمين.

- تعمل على توفير فرصة تأمينية لأموال المستثمرين لديها ضد أي خسارة مالية أو إفلاس.

- يمنح تطبيق أوميجا برو نسبة ربح قياسية للمستخدمين.

- تستخدم منصة أوميجا برو مجموعة من الأدوات الاحترافية.

- يمكن استرجاع الأموال المودعة به بسهولة بعد مرور 24 ساعة.

- يمكن إلغاء الإيداع وسحبه في أي وقت.

- وقد تأسست OmegaPro عام 2019.

- مقر منصة أوميجا برو في المملكة المتحدة.

- يوفر للمتداولين مجموعة متنوعة من الأصول القابلة للتداول، بما في ذلك الفوركس والسلع والأسهم والمؤشرات.

- قدم أوميجا برو 4 أنواع مختلفة من الحسابات، لكل منها متطلبات مختلفة للحد الأدنى للإيداع، ونسب الرافعة المالية، وفروق الأسعار.

- كما يوفر OmegaPro موارد تعليمية مثل الندوات عبر الإنترنت، والكتب الإلكترونية، ودروس الفيديو.

ويكمن وجه الخطورة في التطبيق، في غياب الترخيص التنظيمي الذي يمثل عيبًا كبيرًا، لذا ينبغي توخي الحذر وإجراء بحث شامل وتقييم المخاطر المرتبطة بالتداول على منصة غير منظمة بعناية.