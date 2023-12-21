صاحب تطبيق «احمي قمحك»: البرنامج يربط بين المرض والسياسة الصنفية للمحصول

أكّد الدكتور عطوة أحمد عطوة، الأستاذ بمعهد وقاية النباتات ومدير مكتب إدارة وتسويق التكنولوجيا عقب فوز فريقه البحثي بالجائزة الثانية في المبادرة الوطنية لـ«اتحاد مجالس البحث العلمي والجامعات العربية»، عن تطبيق «احمي قمحك»، أنَّ البرنامج من التطبيقات الفاعلة في الإرشاد الزراعي الرقمي في الوقت الحالي وتم إطلاقه بتوجيهات من السيد القصير، وزير الزراعة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وهو تطبيق بحثي يتنبأ بمرض الصدأ الأصفر، ودودة الحشد الخريفية.

العلاقة بين ظهور المرض والسياسة الصنفية لمحصول القمح

أضاف «عطوة»، في بيان لمركز البحوث الزراعية أنَّ هذا التطبيق يربط بين ظهور المرض والسياسة الصنفية لمحصول القمح وفق التغيرات المناخية والتي تمّ ربطها بالعوامل المناخية التي تساعد علي ظهور الصدأ الأصفر، موضحاً إنَّه تمّ تطوير التطبيق عن طريق مكتب إدارة وتسويق التكنولوجيا ليكون برنامج تفاعلي باسم «احمي قمحك».

وأوضح مدير مكتب إدارة وتسويق التكنولوجيا بمركز البحوث الزراعية إنَّ البرنامج يقدم كل المعلومات الزراعية عن محصول القمح من التنبؤ بظهور الصدأ الأصفر وطرق المكافحة وطرق السيطرة علي دودة الحشد الخريفية الي جانب برنامج متكامل لمكافحة جميع أنواع أمراض الأصداء في القمح وكذلك مكافحة الحشائش.

استخدام البرنامج بنجاح خلال موسم زراعة القمح الماضي

أشار إلى أنَّه تمّ استخدام البرنامج بنجاح خلال موسم زراعة القمح الماضي 2022-2023 بنجاح مع المزارعين في جميع انحاء الجمهورية من خلال الارشاد الرقمي للحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، وسوف يتمّ التوسع في استخدامه هذا الموسم ليقدم الخدمة لأكبر عدد من المزارعين.