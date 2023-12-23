ضبط 1.5 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، نحو 1.5 طن من الدقيق البلدي المدعم، من إنتاج مطاحن شرق الدلتا، بحوزة تاجر، قبل بيعها في السوق السوداء.

أوضحت المديرية أنها تلقت معلومات، بقيام أحد التجار بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المخصص للمخابز البلدية، وتجميعه لكميات كبيرة من السلع التموينية من السكر والزيت التمويني.

على الفور، شكلت مديرية التموين، فريقا من الرقابة التموينية لشن حملة مكبرة برئاسة محمد سعد، مدير عام الرقابة، رفقة عاطف مرقس كبير، وأحمد عبده سعد، ومحمد أسامة، رئيس الرقابة بأولاد صقر، فيما توجهت الحملة إلى المكان المشكو في حقه، بناحية أولاد صقر.

ضبط دقيق بلدي ووزيت وسكر تمويني بالشرقية

كشف محمد سعد مدير عام الرقابة، ضبط 1.5 من الدقيق البلدي من إنتاج مطاحن شرق الدلتا، وطن سكر تمويني، و47 كرتونة زيت تمويني.

أكّد مدير عام الرقابة بالتموين في الشرقية، مصادرة المضبوطات ونقلها بواسطة سيارات نقل خاصة إلى مقر فرع جملة أولاد صقر، وعمل المحضر اللازم ضد صاحب المخزن، والعرض على النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيق في الواقعة، ضد المتهم.