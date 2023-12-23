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مفاجأة غير متوقعة للطفلة ريم «روح الروح» شهيدة غزة في عيد ميلادها

كتب:

نرمين عزت
10:26 م | السبت 23 ديسمبر 2023
جد طفلة روح الروح

جد طفلة روح الروح

لم تترك الصغيرة «ريم» الشهيرة بـ«روح الروح» بيتًا إلا دخلته، وانتشرت قصتها بفضل الفيديو المؤثر الذي التقطه أحد المصورين الفلسطينين لجدها وهو يودعها الوداع الأخير، مثلها مثل يوسف «الأبيضاني أبو شعر كيرلي».

ولأن «ريم» وجدها دخلوا قلوب الملايين، قرر مجموعة من النشطاء الاحتفال بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم الـ23 من ديسمبر؛ وهو نفس يوم عيد ميلاد جدها خالد نبهان ايضًا، في حملة هدفها تذكير العالم بريم وكل طفل فلسطيني راح ضحية القصف الغاشم لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

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بقلم نرمين عزت