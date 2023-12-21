«التعليم» تفتتح المسابقة الوطنية للمهارات مصر 2023

شهد الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، انطلاق المسابقة الوطنية للمهارات مصر 2023 بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «جي أي زد»، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، والمهندسة شيرين فرج مديرة مكون تطوير التعليم المزدوج للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بمشروع دعم التشغيل.

نائب الوزير للتعليم الفني يهنئ الطلاب لوصولهم للنهائيات

هنأ الدكتور محمد مجاهد، الطلاب بهذا الإنجاز والوصول للنهائيات للتأهل لتمثيل مصر في مسابقة المهارات الدولية في فرنسا.

ورحّب نائب الوزير بالتعاون مع مشروع دعم التشغيل المنفذ من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «جي أي زد»، واتحاد الصناعات، بما يعزز الشراكات القوية والتعاون الدولي في تنظيم وتنفيذ هذه المسابقة.

وتأتي هذه المسابقة في إطار استعداد مصر للمشاركة في المسابقة العالمية للمهارات WorldSkills، والتي ستقام في مدينة ليون بفرنسا خلال الفترة من 10 إلى 15 سبتمبر 2024.

وتستهدف المسابقة الوطنية للمهارات مصر 2023، تنمية وتطوير مهارات وقدرات طلاب التعليم الفني وتعزيز روح التنافسية لديهم، كما يعكس تنظيم هذه المسابقة الالتزام القوي بتطوير التعليم الفني وفقًا لرؤية مصر 2030، وتوفير فرص منافسة عالية الجودة وعرض مهارات الطلاب وتعزيز قدرات الشباب الموهوبين في مصر.

ختام تصفيات المسابقة الوطنية للمهارات السبت

ويشهد يوم السبت المقبل، ختام تصفيات المسابقة الوطنية للمهارات والتي تأهل لها 75 طالبا وطالبة للتنافس في 15 مهارة، إذ ستتضمن التصفيات العملية اختيار الطلاب الثلاثة الأوائل في كل مهارة من خلال اختبارات تجرى في صورة تنفيذ مشروع عملي بدأ اليوم ويستمر على مدار ثلاثة أيام متتالية.

وكانت أجريت اختبارات المرحلة الأولى للمسابقة في الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر 2023، إذ تقدم للاختبار عدد 1515 طالبًا وطالبة للمشاركة في 15 مهارة مختلفة، مثل مهارات الطاقة المتجددة، وإدارة أنظمة شبكات تكنولوجيا المعلومات، وصناعة المجوهرات، والخراطة باستخدام برمجة الحاسوب.