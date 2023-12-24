رئيس جامعة القناة: نعمل على تطوير المناهج التعليمية لمواكبة سوق العمل

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إنّ الجامعة تعمل بشكل مستمر على تطوير المناهج التعليمية؛ لمواكبة سوق العمل في مصر، وتخريج دفعات لديها من الخبرة ما يؤهلها للعمل بشكل مباشر.

وأضاف رئيس جامعة القناة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّ الجامعة عقدت عدة بروتوكولات بين عدد من الكليات التطبيقية، وبعض الشركات والمصانع، بغرض تدريب الطلاب خلال دراستهم في الجامعة، لاكتساب الخبرة المهنية.

وتابع أن بعض الشركات العالمية في منطقة السخنة، عينت عدد من الخريجين خلال السنوات الماضية، تفعيلا للبروتوكول الموقع مع الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا، مشيرا إلى أن جامعة القناة تعمل أيضا في تطوير مركز الدراسات العليا والبحوث، الذي يتطلع إلى أن يكون مركزا للتميز في مجالات الدراسات العليا المتخصصة، والبحث العلمي التطبيقي.

دعم الابتكار ومشاريع التنمية

وبيّن أنه يأمل في أن يكون مركز الدراسات العليا ناقلا ومسوقا للتكنولوجيا، وداعما للابتكار ومشاريع التنمية على المستويين العربي والأفريقي؛ لاستعادة الريادة المصرية من جديد.

واختتم بالإشارة إلى أنّ زيادة أعداد الطلاب الوافدين خلال المرحلة، يعكس مدي ما تتميز به الجامعة من برامج تعليمية مختلفة، تنعكس بالإيجاب على خريجي جامعة قناة السويس.