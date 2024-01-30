خطوات استخراج بيان نجاح لجميع المراحل الدراسية.. اعرف مكانه وسعره

يهتم طلاب المدارس بجميع المراحل الدراسية باستخراج بيان نجاح، فور الانتهاء من الامتحانات، للانتقال للمرحلة التالية، وتقدم محافظة القاهرة عبر موقعها الإلكترونية خدمة استخراج بيان نجاح.

ويقدم الطالب بيان النجاح باللغتين العربية والإنجليزية للمرحلة الدراسية أو العام الحالي أو الأعوام السابقة، عن طريق الرقم القومي، أو رقم الجلوس في العام الجاري.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بيان نجاح

تتحد الأورراق المطلوبة لاستخراج بيان نجاح في الأتي:

1- شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة للطالب.

2ـ شهادة من المدرسة أو بيان النجاح.

3- عدد 8 صورة شخصية.

4- صورة بطاقة ولى الأمر.

5ـ استمارة التقدم الإلكترونية.

وتسخدم هذه الأوراق في استخراج بيان نجاح أون لاين أو من الإدارات التعليمية.

مكان استخراج بيان نجاح الثانوية العامة

ويمكن للطالب استخراج بيان نجاح من الإدارة التعليمية بالمنطقة المقيم بها أو المديرية التعليمية للمحافظة، ويشترط لاستخراج بيان نجاح الشهادة الإعدادية، أن يكون الطالب مقيدًا بالصف الثالث الإعدادي، وأن يكون الحد الأدنى لسن الطالب 15 عامًا.

استخراج بيان نجاح ثانوية عامة أون لاين

يمكن للطلاب استخراج بيان نجاح إلكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول لموقع المديرية التعليمية لمحافظة القاهرة من هنـــــــا، أو أي محافظة أخرى تابع لها الطالب الراغب في استخراج بيان النجاح.

2- اختيار السنة والمرحلة الدراسية.

3- تسجيل بيانات الطالب والتي تشمل: (الاسم، الرقم القومي، اسم المدرسة).

4- كتابة الصف الدراسي للطالب.

5- كتابة رقم جلوس الطالب.

6- اختيار الجهة المقدم إليها البيان.

7- يتم ذكر اسم الدولة في حال الرغبة في تسليم بيان النجاح لدولة خارجية.

8 - اختيار ترجمة بيان النجاح أم لا، وتبلغ تكلفة الترجمة 150 جنيها.

9- تحديد مكان تسليم بيان النجاح.

10- كتابة أي متطلبات أخرى في حال الرغبة في ذلك.

11- قم بحفظ البيانات.

خطوات استخراج بيان نجاح من مكاتب البريد

ويمكن للطلاب في جميع المراحل التعليمية استخراج بيان نجاح من مكاتب البريد باتباع الخطوات التالية، والتي حددتها المديريات التعليمية:-

ـ شراء طابع تنمية مشروعات بقيمة 10 جنيهات، وكتابة اسم الطالب في الحوالة البريدية.

ـ يتوجه الطالب إلى الإدارة التابع لها وتسليم الحوالة وطابع تنمية المشروعات، ويتم استلام بيان النجاح خلال 48 ساعة من تقديم الطلب.

- التوجه إلى مكتب البريد التابع للإدارة التعليمية للاستلام.

ـ عمل حوالة بريدية باسم الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، وسداد مبلغ 10 جنيهات مقابل حوالة بريدية.

رسوم استخراج بيان النجاح

يجرى تحديد رسوم استخراج بيان النجاح للطالب عند بدء تقديم الخدمة وتسدد من خلال خدمة فوري، وهي كالتالي:

المبالغ المقررة للحصول على الخدمة: 2.28 جنيه رسم استخراج بيان نجاح أو كشف درجات باللغة العربية.

و3.35 جنيه رسم استخراج بيان أو كشف درجات باللغة العربية مصدق عليه، لتقديمه للخارج.

هل يوجد بيان نجاح مستعجل؟

متاح الحصول على بيان نجاح مستعجل في نفس اليوم، وفقا للأسعار المحددة على النحو التالي:

- تبلغ قيمة التوقيع بيان النجاح 4.5 جنيه للطلب العادي، بينما تبلغ 7.5 جنيه للطلب المستعجل.

- تبلغ قيمة التوقيع على بيان النجاح باللغة العربية 5 جنيهات للطلب العادي، و8 جنيهات للطلب المستعجل.

- تبلغ قيمة التوقيع على بيان النجاح باللغة العربية لتقديمه خارج البلاد 5.5 جنيهًا للطلب العادي، بينما يبلغ 8.5 جنيهًا للطلب المستعجل.

- تبلغ قيمة التوقيع على كشف درجات الطالب مترجم إلى لغة أجنبية 5 جنيهات ونصف للطب العادي، بينما تبلغ 8.5 جنيهًا للطلب المستعجل.

- تبلغ قيمة التوقيع على كشف درجات مترجم إلى لغة أجنبية ومصدق عليه لتقديمه خارج الجمهورية 6 جنيهات للطلب العادي، و9 جنيهات للطلب المستعجل.