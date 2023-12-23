«الرواق الأزهري» في كفر الشيخ ينظم ندوة عن «حق الطريق»

نظّمت مديرية الشباب والرياضة، في محافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع إدارة تنمية النشء، ضمن فعاليات برنامج «الرواق الأزهري للطفل والأسرة» بالتعاون مع الأزهر الشريف، وذلك من خلال تنظيم ندوة للطلائع بعنوان «حق الطريق»، داخل مركز شباب الرياض، بالمحافظة، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

ندوة للطفل والأسرة عن حق الطريق

وشرح الشيخ سعد محمد سعد، من علماء الأزهر الشريف، عنوان ندوة «حق الطريق»، وحرمته والحفاظ عليه وتفسير وتوضيح «وإياكم والجلوس بالطرقات»، وغض البصر عن المارة والنظر إلى ما حرم الله في الأماكن العامة والحفاظ عليها، وإحسان استخدامها، مشيرا إلى أهمية آداب الطريق وإلقاء السلام وإبعاد الأذى عن الطريق.

برنامج رواق الطفل في كفر الشيخ

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، في محافظة كفر الشيخ، في بيان، أنّ برنامج رواق الطفل والأسرة يُنفذ في دورته الثانية للعام 2023 - 2024، داخل مراكز الشباب، وذلك ضمن بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الشباب والرياضة، والأزهر الشريف، بهدف تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، وتبصير النشء نحو الطريق الصحيح، وتوجيه النشء التوجيه الصحيح، والرد على التساؤلات التي ترد في أذهان النشء، وذلك بالاستعانة بباقة من علماء الأزهر الشريف بكفر الشيخ.

ويأتي ذلك ضمن الندوة السادسة من سلسلة ندوات دورية مرتقبة، متنوعة الموضوعات يجري تنفيذها كل يوم سبت على مدار خمسة أشهر متصلة، بعدد من مراكز الشباب، بإشراف جيهان حنفي، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، ومصطفى غريب، وكيل مديرية الشباب، ومتابعة الدكتور أحمد سعد عقل، مدير إدارة الرواق الأزهري، ومتابعة تنفيذية لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء، هشام فتح الله، مدير إدارة شباب الرياض، وفريق العمل بمركز الشباب.