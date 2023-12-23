جندي إسرائيلي انسحب من غزة أمام «الكنيست»: «أتبول على نفسي من الرعب»

فجر جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي مفاجاة مدوية بخصوص ما يحدث في غزة ضمن اعترافاته في جلسة أمام الكنيست الإسرائيلي، قائلاً إنه «يتبول على نفسه» من الرعب ليلاً.

ويدعي الجندي أفيخاي ليفي، وهو ضمن الجنود الذين تم سحبهم من معارك غزة، وفقاً لما ذكر موقع «العربية نت».

وقال «ليفي»، في إفادته أمام «الكنيست»، إنه لا يزال يتخيل قذائف «آر بي جي» وهي تطير فوق رأسه، أو أنه يشم رائحة الجثث، وتابع بقوله: «أصبحت أتبول على نفسي خلال النوم من الرعب».

وحمّل الجندي، خلال اعترافاته، حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية ما حصل له ولرفاقه، وقال إن «الحكومة تخلت عن الجنود خلال الحرب».

وانفعل الجندي خلال حديثه واصفاً الحكومة بـ«مجموعة معاقين»، قائلاً: «تتحدثون عن المعاقين الجدد»، في إشارة للجنود المصابين والتي أدت إصابتهم لإعاقات مستدامة، وتابع: «لكن أرى هنا معاقون قدامى».

وأضاف قائلاً: «أنا قتلت أناساً بيدي من أجلكم، في وقت تقولون فيه إن الإرهابيين تلطخت أيديهم بالدماء، لقد أنا قتلت من أجلكم أكثر من 40 إنساناً، يأتون في كوابيسي ويسألون: لماذا قتلتنا؟».