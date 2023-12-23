مصطفى عمار: «المتحدة» لها دور في تحقيق أهداف الدولة والحفاظ على مقدراتها وتنميتها

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، إن الإعلام موضوع مهم ودائما ما يتم فرد مساحة له في «ملعب الفن» لأنه أحد الأسلحة القوية التي تعطينا الصورة عن قوة الدولة وتأثيرها، قولا واحدا لا توجد دولة قوية دون إعلام قوي، ولا توجد دولة مؤثرة في محيطها الإقليمي أو العالمي دون إعلام قوي، ولا توجد دولة تستطيع أن تدافع عن نفسها دون إعلام قوي.

تحقيق أهداف الدولة المصرية

وأضاف خلال تقديمه برنامج «ملعب الفن»، المذاع على راديو «أون سبورت إف إم»: «توقفت أمام مقال مهم للغاية كتبه أستاذي العزيز الكاتب الصحفي الكبير محمد مصطفى أبو شامة في جريدة الوطن أول أمس وتحدث عن الدور الكبير الذي لعبه الإعلام المصري وإعلام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تحديدا خلال السنوات الماضية من أجل تحقيق أهداف الدولة المصرية والحفاظ على مقدراتها وتنميتها».

وتابع: «كان من الطبيعي أرفع التليفون عليه وأطلب منه يكون ضيفنا النهاردة في ملعب الفن علشان نتناقش سويا وأسمع منه كلام مهم، أنا من قرائه من زمان أوي وبستفيد من كل حرف بيكتبه وكل كلمة بيقولها في لقاءاته التلفزيونية».