الكاتب الصحفي محمد أبو شامة: الإنترنت أحدث تغييرا في معايير الإعلام

قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، إنه مع بداية الألفية الجديدة ودخول الإنترنت والتكنولوجيا الحديثة، تسببت في تغيير المعايير والمناهج.

الصين بتجربتها تحاول أمريكا تشويه صورتها

وأشار «أبو شامة» خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن»، المذاع على راديو «أون سبورت إف إم»، ويقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار، إلى أن «أمريكا تشوي تجربة الصين، لأنها تحتاج إلى مناخ مفتوح تستطيع أن تمارس فيه غزوها الثقافي والفكري وتدمر المجتمع على طريقة ما جرى في الربيع العربي وما شهدناه من تأثيرات سلبية بفكرة الفوضى الخلاقة».

ثورة 30 يونيو

وأضاف «أبو شامة» قائلا: «لما جات ثورة 30 يونيو والتأثير السلبي الذي حدث من الإعلام في ذلك الوقت والفوضى الإعلامية التي كانت سابقة على وجودها، تأسس مفهوم جديد في الدولة المصرية لمحاولة إيجاد ملامح للإعلام الوطني المصري».