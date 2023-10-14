محمد أبو شامة ضيف «ملعب الفن» مع مصطفى عمار.. الليلة على راديو أون سبورت إف إم

يحل الكاتب الصحفي والسيناريست محمد مصطفى أبو شامة، عضو مجلس خبراء قناة «القاهرة الإخبارية»، الليلة، ضيفًا على برنامج «ملعب الفن»، والذي يقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة «الوطن»، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة مساء على الهواء مباشرة.

«أبو شامة» يتحدث عن نجاح قناة «القاهرة الإخبارية»

يتحدث «أبو شامة» في البداية عن نجاح قناة «القاهرة الإخبارية» كأول قناة إقليمية ودولية أوجدت لها مكانًا بين الفضائيات العربية الكبرى في أزمة السودان ومع تصاعد الأحداث في غزة خلال الفترة القصيرة الماضية، خاصة أن القناة تحتفل بعد أيام بمرور عام لهذا الانطلاق، وكيف غيرت المشهد الإعلامي الإقليمي ونجحت في وضع مصر بمكانتها الحقيقية في صناعة ومتابعة الخبر.

كما يتطرق «أبو شامة» بحكم خبرته في الإعلام الدولي ويقيم ما يجرى على الساحة الإعلامية والعربية وهل مازالت الشفافية والمهنية ومراعاة تقاليد المهنة موجودة.

يذكر أن برنامج «ملعب الفن»، يذاع يومي السبت والأحد من كل أسبوع على الهواء مباشرة ويقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار على راديو أون سبورت إف إم، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء ويرأس تحرير البرنامج أشرف شرف.