إبحار مراكب الصيد بالبرلس فجر اليوم بعد توقف يومين لسوء الأحوال الجوية

كشف حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، في محافظة كفر الشيخ، إبحار عدد كبير من مراكب الصيد، فجر اليوم الأحد، داخل مياه البحر الأبيض المتوسط، بسواحل البرلس، بالمحافظة، وذلك بعد توقف دام يومين نظرا لسوء حالة الأحوال الجوية التي ضربت الإقليم.

إقلاع 213 مركب صيد كبيرة

وأوضح «شرابي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مراكب الصيد، في سواحل البرلس، في كفر الشيخ، سوف تبحر على دفعتين الأولى فجرا، والدفعة الثانية ظهر اليوم الأحد، وذلك بحثا عن الرزق داخل المسطح المائي لمياه البحر الأبيض المتوسط، مشيرا أن عدد المراكب التي تبحر 213.

سوء الأحوال الجوية وتوقف حركة الصيد

يذكر أن محافظة كفر الشيخ، قد شهدت على مدار يومي الجمعة، والسبت، عدة ظواهر جوية وتقلبات في حركة الطقس، والتي أدت إلى توقف حركة الملاحة والصيد بمياه البحر المتوسط، وذلك جراء أرتفاع حالة الأمواج بالبحر الأبيض المتوسط، وهبوب رياح عاصفة، والتي أثرت بدورها على حركة الصيد وعمل المراكب، والتي يعمل بها الآلاف من أبناء المدن الساحلية بالإقليم.