«الأوقاف» تعلن الأسرتين الفائزتين بالمركزين الثاني والثالث في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فوز أسرة الدكتور محمود مخلص بالمركز الثاني في الفرع السادس بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم، والخاص بالأسر القرآنية، ومن المقرر أن يحصلوا على جائزة قدرها 400 ألف جنيه.

كما فازت أسرة عبدالفتاح زهرة بالمركز الثالث في المسابقة، وسيحصلون على مكافأة قدرها 300 ألف جنيه.

وكانت قد انطلقت اليوم أولى فعاليات المسابقة والتي تشمل 6 أفرع كالتالي:

الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وله ثلاث جوائز، قيمتها مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه.

الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية، وله أربع جوائز، قيمتها مليون وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه.

الفرع الثالث: للناشئة تحت سن اثني عشر عامًا: حفظ القرآن الكريم مع فهم معاني المفردات وتفسير سورة يوسف «عليه السلام»، وله خمس جوائز، قيمتها مليون ومائة وخمسون ألف جنيه.

الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وله جائزتان، قيمتهما سبعمائة ألف جنيه.

الفرع الخامس: ذوو الهمم «حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة»، وله خمس جوائز، قيمتها مليون وخمسمائة ألف جنيه.

الفرع السادس: الأسرة القرآنية حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة بشرط ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقنين للحفظ عن ثلاثة أفراد، وله أربع جوائز، قيمتها مليون وأربعمائة ألف جنيه.

وبلغ إجمالي المشاركين في هذه المسابقة أكثر من مائة متسابق من 64 دولة، مع محكمين من 9 دول.