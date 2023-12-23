وزير الأوقاف يعلن الأسرة الفائزة بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أسماء الأسرة الفائزة بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم، التي انطلقت أولى فعالياتها اليوم في دار مصر للقرآن الكريم بالعاصمة الإدارية.

وجاءت أسرة محمد سعد عيسى في المركز الأول بالمسابقة، ومن المقرر أن تحصل الأسرة على جائزة قدرها نصف مليون جنيه.

وشارك في المسابقة من الأسرة القرآنية الأشقاء الثلاثة سعد محمد سعد عيسى، وسعيد محمد سعد عيسى، وعبدالعزيز محمد سعد عيسى، من محافظة البحيرة، ويعمل الأشقاء الثلاثة أئمة في وزارة الأوقاف.

انطلاق فعاليات المسابقة اليوم

وانطلقت أولى فعاليات المسابقة اليوم وتضم ستة فروع على النحو التالي:

الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وله ثلاث جوائز، قيمتها مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه.

الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية، وله أربع جوائز، قيمتها مليون وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه.

الفرع الثالث: للناشئة تحت سن اثني عشر عامًا: حفظ القرآن الكريم مع فهم معاني المفردات وتفسير سورة يوسف (عليه السلام)، وله خمس جوائز، قيمتها مليون ومائة وخمسون ألف جنيه.

الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وله جائزتان، قيمتهما سبعمائة ألف جنيه.

الفرع الخامس: ذوو الهمم (حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة)، وله خمس جوائز، قيمتها مليون وخمسمائة ألف جنيه.

الفرع السادس: الأسرة القرآنية حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة بشرط ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقنين للحفظ عن ثلاثة أفراد، وله أربع جوائز، قيمتها مليون وأربعمائة ألف جنيه.

وبلغ إجمالي المشاركين في هذه المسابقة أكثر من مائة متسابق من 64 دولة، مع محكمين من 9 دول.