وزير الأوقاف: مسجد مصر مفخرة عظيمة في العمارة بالعصر الحديث

اصطحب محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، المشاركين في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم من المتسابقين والمحكمين وأعضاء اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي في جولة بمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي ودار مصر للقرآن الكريم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال الجولة، أكد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن مسجد مصر يعد مفخرة عظيمة في عمارة المساجد في عصرنا الحديث، وكذلك مركز مصر الثقافي الإسلامي ودار القرآن الكريم التي لا نظير لها ولا مثيل لها في العالم، وأن دار القرآن الكريم بمثابة التدوين أو الكتابة الثالثة للقرآن الكريم، فبعد كتابة القرآن الكريم في عهد سيدنا أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) في الكتابة الأولى، وفي عهد سيدنا عثمان بن عفان (رضي الله عنه) في الكتابة الثانية، ويأتي هذا التدوين العظيم، بأن يدون القرآن الكريم على لوحات رخامية مضبوطًا بالشكل والنقط، وكأنه صورة فوتوغرافية من صفحات المصحف الشريف في ثلاثين قاعة مباركة وبكل قاعة جزء من القرآن الكريم، فضلًا عن سماع القرآن الكريم بأصوات كبار القراء وتفسيره ولغاته وترجماته، فهذا عمل غير مسبوق في خدمة القرآن والإسلام.

العاصمة الإدارية تاريخ جديد لمصر

وأضاف أن العاصمة الإدارية أيقونة القرن الحادي والعشرين وتاريخ جديد لمصر، وأن القاهرة غنية بأبنائها عريقة بحضارتها ماضيها وحاضرها، وأن العاصمة الإدارية طفرة معمارية عملاقة، ودولة تكنولوجية حديثة، وهذه العاصمة تشكل تاريخًا جديدًا لمصر وتعد أيقونة القرن الحادي والعشرين معماريًّا.

دار القرآن الكريم لا نظير لها في العالم

من جانبهم، أبدى المحكمون والمشاركون في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم انبهارهم الشديد بمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدين إعجابهم الشديد بدار القرآن الكريم، وأنها متفردة ولا نظير لها في العالم، ودعوا للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بكل التوفيق وأن يجزيه الله خير الجزاء عن جهوده في إقامة مسابقات القرآن الكريم.

وأشاد الشيخ عبد الباري بن عواض الثبيتي إمام الحرم النبوي الشريف بمسجد مصر ودار القرآن الكريم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن جانبه، قدم محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إمام الحرم النبوي، الشيخ عبدالباري بن عواض الثبيتي للصلاة، الذي أمَّ المصلين والمشاركين في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، داعيًا لمصر وأهلها بكل خير.