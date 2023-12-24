عاجل.. ظاهرة جوية تضرب 13 محافظة لمدة 5 ساعات.. و«الأرصاد» تحذر المسافرين

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس الساعات القادمة في المحافظات، إذ تؤثر الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية، وذلك بداية من الساعة 4 فجرا حتى 8 صباحا وتعمل على حجب الرؤية الأفقية أحيانا.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وتشير التوقعات إلى تعرض 13 محافظة وهي: «القاهرة، الجيزة، القليوبية، البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، المنيا، الفيوم، بني سويف، الغربية، الشرقية، المنوفية، دمياط»، إلى ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة، وذلك لمدة 5 ساعات وسط تحذيرات للمواطنين والمسافرين بتوخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر.

فرص سقوط الأمطار في المحافظات

وعن فرص سقوط الأمطار في المحافظات الساعات القادمة تشهد محافظات «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ»، وذلك بنسبة تصل إلى 40% على مدار اليوم مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وعن درجات الحرارة، اليوم، في المحافظات سجلت أقصى درجة حرارة للعظمى في محافظات جنوب سيناء وسجلت 25 درجة، وأقل درجة حرارة للعظمى في محافظات السواحل الشمالية الغربية وسجلت 21 درجة، وبلغت أقصى درجة للصغرى في محافظات جنوب سيناء، وسجلت 16 درجة وأقل درجة في شمال الصعيد وسجلت 8 درجات.