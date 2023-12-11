مجلس الدولة: يحظر على الناخب تصوير بطاقات الاقتراع احترامًا لسرية التصويت

قال المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، إن الصوت الانتخابي في الانتخابات الرئاسية له أهمية كبرى كإحدى ثمار المشاركة السياسية، ودعم هذا الحق العام لا يكون إلا بتيسير سبله وتمكين المواطنين من القيام به، من خلال الثقافة القانونية والوعى الانتخابي المسئول.

وأضاف «خفاجي»، أنه لا يجوز للناخب تصوير بطاقات الاقتراع باستخدام أي وسيلة لأي غرض، لأن تصويرها يعد خرقًا لمبدأ سرية التصويت وهى مخالفة لمبادئ النظام الانتخابي لأنه يفض مبدأ سرية التصويت ويفرغ مضمونه وعلى رؤساء اللجان الفرعية ملاحظة ذلك ومنعه وتحرير محضر بهذه الواقعة لمن يتم ضبطه.

وأشار نائب رئيس مجلس الدولة، إلى أنه على الناخب وضع بطاقة الاقتراع بنفسه في صندوق الاقتراع ولا يجوز للناخب الخروج بورقة الاقتراع ويتم تسليمه لرئيس قوة التأمين لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده إذا كان لا يجوز للناخب تصوير بطاقات الاقتراع باستخدام أي وسيلة لأى غرض، فإنه من باب أولى لا يجوز للمذيع عرض بطاقة إبداء الرأي على الجمهور لما في ذلك من التشارك في انتهاك مبدأ سرية التصويت.