«محلية النواب»: إلغاء الدعم عن المتعدين على الأراضي الزراعية خلال أيام

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تحرك الحكومة في اتخاذ إجراءات رفع الدعم عن المتعدين على الأراضي الزراعية، سيكون خلال الأيام المقبلة، موضحا أن هذا القرار أثلج صدورنا، لاسيما وأن لجنة الإدارة المحلية أول من تبنت هذا المطلب ورفعته، كتوصية إلى مجلس الوزراء لمواجهة البناء المخالف في مصر.

مواجهة المتعدين على الأراضي الزراعية

وأشار النائب أحمد السجيني إلى متابعته لنتائج الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع كلا من وزيري التنمية المحلية والزراعة وعدد من المحافظين بهدف اتخاذ عددا من الإجراءات الهامة، لمنع البناء المخالف على الأرض الزراعية، وذلك من خلال إرسال جميع البيانات الخاصة بالمتعدين على الأراضي الزراعية بمخالفات البناء؛ لاتخاذ قرارات إلغاء كل أشكال الدعم التي يحصلون عليها، موضحا أن هذا الردع هو البداية الحقيقية للتصدي لكارثة البناء المخالف في مصر.

تعديل قانون الإيجار القديم

وأضاف أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي يحسب لها اقتحام العديد من الملفات الشائكة، والتي تقاعست حكومات سابقة عن الاقتراب منها، من بينها تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي تعكف اللجنة الوطنية من الحكومة والبرلمان على صياغتها الآن.

وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،على دور المحافظين والمجالس التنفيذية بالمحافظات، لردع المتعدين على الأرض الزراعية، وعمل حصر بأسمائهم لإلغاء كافة أشكال الدعم عنهم، قائلا: «مش معقول يكون شخص متلاعب في أرض البلد، وكمان بياخد دعم على رغيف العيش».

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، كان قد أعلن في اجتماع حكومي، أمس، أنه سيجرى في غضون هذا الأسبوع، إرسال جميع البيانات بالمتعدين على الأراضى الزراعية بمخالفات البناء، لاتخاذ قرارات إلغاء كل أشكال الدعم التىي يحصلون عليها.