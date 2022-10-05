عاجل.. الحكومة تنفي إلغاء الدعم التمويني على السلع الأساسية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قبل قليل، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن اعتزام الحكومة إلغاء الدعم التمويني على عدد من السلع الأساسية خلال شهر أكتوبر الحالي.

استمرار الدعم التمويني

ونقل «إعلامي الوزراء»، عن وزارة التموين والتجارة الداخلية قولها، إنّه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار الدعم التمويني، وانتظام صرفه لأصحاب البطاقات التموينية بشكل طبيعي دون أي تغيير، وبما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، والبالغ قيمتها 50 جنيها شهريا لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية.

وتابعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنّه منذ شهر سبتمبر 2022، تمّ صرف الدعم الاستثنائي المقرر على البطاقات التموينية للأسر الأولى بالرعاية، ولمدة 6 أشهر، والذي يتم صرفه في صورة حزمة من السلع التموينية، حيث تتراوح قيمته من 100 و200 إلى 300 جنيه حسب أعداد الأسر المقيدة بكل بطاقة تموينية.

منع التلاعب في الأسعار والممارسات الاحتكارية

وشددت وزارة التموين على توافر السلع الغذائية وغير الغذائية بالمنافذ التموينية، بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، مُشيرةً إلى أنّه جار شن حملات تفتيش دورية على الأسواق، لمنع أي تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).