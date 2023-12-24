إشادات الجمهور بفيلم «أبو نسب» لـ محمد عادل إمام.. «هيكسر الدنيا»

إشادات عديدة نالها الفنان محمد عادل إمام، بعد طرح فيلم «أبو نسب» في دور العرض السينمائية وتصدر إيرادات شباك التذاكر.

وشارك محمد عادل إمام جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» تصدر فيلم أبو نسب التريتد العديد من المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي لتأتي تعليقات الجمهور عالفليم كالتالي؛ قال تعليق: «فيلم جميل جدا بجد كله ضحك»، وعلق آخر: «بجد تستاهل الفيلم مش حلو عادي ده جامد جدا»، وقال آخر: «فيلم رائع بجد زعيم ابن زعيم»، وجاء تعليق آخر: «الفيلم تحفة ولسه كمان هيكسر الدنيا»، وعلق آخر: «فيلم جامد بجد».

أبطال فيلم أبو نسب

يشارك في بطولة فيلم أبو نسب محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

ويجمع فيلم أبو نسب الفنان محمد عادل إمام، وشقيقه المخرج رامي إمام، بعد غياب دام سنوات إذ أن آخر تعامل بينهم كان فيلم حسن ومرقس.