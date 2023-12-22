محمد عادل إمام يحتفل بتصدر فيلم «أبو نسب» قائمة الأكثر بحثا على «جوجل»

احتفل الفنان محمد عادل إمام، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بتصدر فيلم «أبو نسب»، والذي انطلق عرضه أمس في دور العرض، الأكثر بحثًا على «جوجل».

ونشر «إمام» البوستر الدعائي: «مع أول أيام عرضه.. أبو نسب الأكثر بحثًا على جوجل».

أبطال فيلم «أبو نسب»

ويشارك في بطولة فيلم «أبو نسب» محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

وقبل فيلم أبو نسب اجتمع الثنائي محمد عادل إمام وياسمين صبري في فيلم ليلة هنا وسرور والذي حقق نجاحا كبيرا عام 2018 وفيلم جحيم في الهند وذلك عام 2016.