أبرز أعمال المخرج مجدي الهواري بعد تصدره التريند

تصدر المخرج مجدي الهواري، خلال الساعات الماضية التريند ومؤشرات البحث على جوجل، مما جعل الجمهور يتحدث عن أعماله الفنية الناجحة، والتي قدمها خلال مشواره الفني، وكان آشهر أبطالها غادة عادل ومصطفى شعبان.

ونستعرض خلال السطور التالية أبرز أعمال المخرج مجدي الهواري، خلال مشواره الفني.

المخرج مجدي الهواري ولد في قنا، تخرج من المعهد العالي للتكنولوجيا ودرس الإخراج، تزوج من الفنانة غادة عادل، والتي كانت بطلة أفلامه التي أخرجها.

حيث قدم أول أفلامه عام 2001 وهو فيلم 55 إسعاف بطولة غادة عادل ومحمد سعد وأحمد حلمي، تأليف أحمد عبد الله..

وفي عام 2005 قدم فيلم عيال حبيبة والذي قامت ببطولته زوجته غادة عادل بمشاركة حمادة هلال وحسن حسني ورامز جلال.

أعمال مجدي الهواري الدرامية

كما قدم العديد من الأعمال الدرامية الناجحة من أبرزها: مسلسل الزوجة الرابعة للفنان مصطفى شعبان، والذي حقق نجاحا كبيرا، وشارك مصطفى شعبان البطولة علا غانم ولقاء الخميسي وهبة مجدي ودرة.

وقدم أيضا مع الفنان مصطفى شعبان مسلسل مزاج الخير، والذي حقق أيضا نجاحا كبيرا وقت عرضه.