محمد إمام يدرس تقديم سيرة والده الفنية تليفزيونيا

قال مصدر مقرب من الفنان محمد عادل إمام لـ«الوطن»، والذي يعيش حاليا سعادة بسبب نجاح فيلمة «أبو نسب»، أن هناك مشروعا طرحته إحدى شركات الإنتاج العربية لتقديم سيرة والده الفنية تليفزيونيا، ولكنه حتى الآن لم يبدي رفضا أو قبولا للفكرة ويدرس المشروع، مع شقيقه المخرج رامي إمام.

فيلم أبو نسب

ويعرض حاليا للفنان محمد عادل إمام فيلم أبو نسب، والذي تصدر الإيرادات في أول أيام عرضه، ووجه الشكر لجمهوره منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائلا: «شكرا على كل كلامكم الجميل وردود فعلكم العظيمة والإيرادات الكبيرة اللي عملتوها لفيلم أبو نسب من أول يوم عرض، الحمدلله».

أبطال فيلم أبو نسب

ويضم فيلم أبو نسب بجانب محمد إمام، عددا من نجوم الفن أبرزهم: ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

ويجمع فيلم أبو نسب الفنان محمد عادل إمام وشقيقه المخرج رامي إمام، بعد غياب دام سنوات إذ أن آخر تعامل بينهما كان فيلم حسن ومرقص.