مرسى علم تستقبل 22 رحلة طيران تقل آلاف السائحين للاحتفال بالكريسماس

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأحد، 22 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات 8 دول أوروبية تقل آلاف السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات، تزامنًا مع بدء احتفالات الكريسماس، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مرسى علم تستقبل آلاف السائحين

وأكد إيهاب شكري، عضو جمعية مستثمري مرسى علم، في تصريحات لـ«الوطن»، وصول 22 رحلة طيران سياحية اليوم، تقل آلاف السياح الأجانب للاحتفال بالكريسماس قادمة من مطارات 8 دول أوروبية هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وسويسرا وإنجلترا والنمسا، ضمن 121 رحلة من المقرر وصولها على مدار الأسبوع الجاري.

بدء احتفالات الكريسماس في مرسى علم

كما لفت «شكري» إلى بدء احتفالات السياح الأجانب بالكريسماس على شواطئ مرسى علم، من خلال ارتداء زي بابا نويل الشهير وتبادل التهاني كما تزينت الفنادق بأشجار الكريسماس ومجسمات بابا نويل والورود الحمراء، مضيفا أن آلاف السياح من حوالي 12 جنسية أوروبية تحتفل بالكريسماس على شواطئ مرسى علم.