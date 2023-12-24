آلاف السياح بزي بابا نويل بشواطئ مرسى علم احتفالا بالكريسماس

ارتدى السياح الأجانب زي بابا نويل الشهير، احتفالا بالكريسماس على شواطئ مرسى علم، في جو احتفالي قبل ساعات من بدء الاحتفالات بخيمة الكريسماس الشهيرة، مساء اليوم الأحد، بمشاركة آلاف السائحين من 12 جنسية أوروبية مختلفة.

سياح مرسى علم بزي بابا نويل

وأشار عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن شواطئ مرسى علم شهدت أجواء احتفالية، حيث حرص السياح على ارتداء زي بابا نويل على الشواطئ، وتبادل التهاني والتبريكات مع العاملين بالقطاع السياحي بفنادق مرسى علم والتقاط الصور التذكارية.

بدء احتفالات الكريسماس

وأضاف عثمان بأن فنادق مرسى علم تزينت لاستقبال احتفالات الكريسماس بالورود والهدايا وأشجار الكريسماس ومجسمات بابا نويل، قبل ساعات من بدء احتفالات الكريسماس. والتي تبدأ صباح اليوم الأحد وتستمر حتى منتصف الليل.

مرسى علم تستقبل آلاف السائحين

ولفت إلى استقبال 43 رحلة طيران قادمة من أوروبا، تقل ما يقرب من ثمانية آلاف سائح حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم الدولي، تزامنا مع احتفالات الكريسماس، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.