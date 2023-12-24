آخر تطورات محطتي المشير طنطاوي ومسجد مصر بمونوريل شرق النيل (صور)

كشفت وزارة النقل تقدم أعمال تنفيذ محطتي المشير طنطاوي ومسجد مصر بمشروع مونوريل شرق النقل، أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، والذي يمتد بطول 56.5 كيلومتر وعدد 22 محطة، موضحة أن أعمال التنفيذ تتم وفق المواصفات والمعايير العالمية.

تجهيز مداخل ومخارج المحطات

ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورا لأعمال تنفيذ المحطات، موضح بها الأعمال التي تتم داخل المحطات بالتفصيل، كتجهيز مداخل ومخارج المحطات، ومسارات المونوريل بالمحطات.

كما اشتملت الأعمال، التجهيزات الفنية بغرف التحكم والأعمال الكهربائية، والتي تقدمت بشكل ملحوظ في المحطات، فضلا عن تركيب المصاعد الكهربائية لمداخل ومخارج المحطات، حيث أكدت وزارة النقل، أن جميع الأعمال تتم وفق جدول زمني مُحدد، وبأيادٍ مصرية خالصة، لتوفير وسيلة نقل حضارية تدخل مصر لأول مرة.

محطات مونوريل شرق النيل

تُعرف محطة المشير طنطاوي بأنها المحطة رقم 7 ومحطة مسجد مصر هي المحطة رقم 21، وترصد «الوطن» في السطور التالية، أسماء محطات مونوريل شرق النيل:

- الاستاد

- هشام بركات

- نوري خطاب

- الحي السابع

- ذاكر حسين

- جيهان السادات

- المشير طنطاوي

- وان ناينتي

- مستشفى الجوي

- النرجس

- المستثمرين

- الأندلس

- النافورة

- بيت الوطن

- مسجد الفتاح العليم

- R1

- R2

- R3

- مدينة الفنون والثقافة

- حي الوزارات

- مسجد مصر

- مدينة العدالة