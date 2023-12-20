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وزيرة التخطيط: الاستثمارات الأجنبية زادت في مصر رغم تراجعها 40% عالميا

كتب:

شريف سليمان
05:11 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2023
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ الدولة المصرية تؤكد تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، مشيرةً إلى أن برنامج الأطروحات جزء أصيل من مبادئ أساسية للسياسة الاقتصادية للدولة، فهو ليس مرتبطا بأزمة أو ظرفا معينا، لكنه أصبح منهج الدولة المصرية الذي تتبعه في تنفيذ خطتها ورؤيتها الاقتصادية.

أكدت أن الاستثمارات الأجنبية تراجعت على المستوى العالمي في حدود 40%، لكنها زادت في مصر خلال العام الماضي رغم كل التحديات.

أضافت «السعيد»، خلال مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتنقله قناة «إكسترا نيوز»، على الهواء: «نشجع الاستثمار المؤسسي ونحسن بيئة التداول وإعادة هيكلة لبعض الأصول المملوكة للدولة، وإتمام أي صفقة من برنامج الأطروحات تأكيد على قوة ومتانة الاقتصاد المصري».

وتابعت: «هناك عدد كبير من الأطروحات جرت في قطاعات متنوعة، وهو ما يؤكد على تنوع الاقتصاد المصري وقدرته على جذب استثمارات مختلفة».

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بقلم شريف سليمان