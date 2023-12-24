افتتاح قسم حضانات الأطفال المبتسرين في قرية التانون بالمنوفية

افتتح محمد موسى نائب محافظ المنوفية، قسم الحضانات للأطفال المبتسرين بجمعية تنمية وإصلاح المجتمع في قرية البتانون بشبين الكوم.

وتفقد نائب محافظ المنوفية حضانات الأطفال المبتسرين بقرية البتانون، وكذلك قسم الغسيل الكلوي الذي أصبح يعمل الآن بـ28 ماكينة غسيل كلوي كأكبر وحدة بالمنوفية، حيث اطمئن على سير العمل، ورافقة خلال الزيارة عدد من المسؤولين من مديرية الصحة بمحافظة المنوفية.

تقديم خدمات لـ150 مريضًا بمجمع الغسيل الكلوي

وأشارت مديرية التضامن الإجتماعى في المنوفية، في بيان لها، إلى تقديم خدمة الغسيل الكلوى لـ150 مريضا من 20 قرية ومدينة بالمحافظة، كما أُجريت 45 ألف عملية كلي حتى الآن، وذلك بعد تأسيس المركز الطبي الخيري في عام 2015، وافتتاح وحدة الغسيل الكلوى الخيرية بدون مقابل.

وتابعت مديرية التضامن الإجتماعى، أن التكلفة الإجمالية لوحدة الغسيل الكلوى تقدر قيمتها بمبلغ 12 مليون جنيه، كما تم إضافة أحدث معمل للتحاليل الطبية، وأخيراً قسم الحضانات للأطفال المبتسرين والذي سيستقبل اول طفل في الاول من يناير 2024.