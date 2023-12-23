رئيس جامعة المنوفية: تنفيذ برنامج تدريبي للطلاب ومسابقة للمشروعات القومية

شارك الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، في اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، الذي عقد بحضور الدكتور مصطفي رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وبمشاركة عدد من رؤساء الجامعات، وأعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب.

وأشار رئيس جامعة المنوفية، إلى أن الاجتماع ناقش عددًا من الموضوعات الهامة، منها ضرورة الاهتمام بأنشطة التوعية، التي توضح أهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، كما ناقش اعتماد الخطة المستقبلية للأنشطة الطلابية للجامعات الحكومية المصرية، سواء القمية بمشاركة الجامعات، أو الأنشطة الطلابية التي تٌقام على مستوى كل جامعة، بالإضافة إلى أنشطة التوعية.

مسابقة «صحتنا من صحة كوكبنا»

ووافق المجلس على خطة تنفيذ المرحلة الثانية من مسابقة «صحتنا من صحة كوكبنا»، التي تستهدف توزيع 1000 دراجة هوائية على طلاب الجامعات، وعمل أنشطة رياضية (ماراثون جري، ماراثون بالدراجات) وأنشطة توعية (التنمية المستدامة، وفرص العمل الخضراء، التغيرات المناخية، وتكنولوجيا المناخ، والبصمة الكربونية، المحميات الطبيعية والاستثمار في الطبيعة).

كما وافق المجلس على عقد برنامج تدريبي لطلاب الجامعات العربية والمصرية، يعقد تحت إشراف اتحاد الجامعات العربية، ومعهد إعداد القادة، وبالتعاون مع جامعة الأقصر، تحت عنوان «إعداد قادة الوطن العربي» تحت شعار «Leaders 2030».

ووافق المجلس أيضًا على عقد مسابقة خاصة بالمشروعات القومية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا المصرية، وذلك لحث الطلاب على تكثيف الزيارات الميدانية لتلك المشروعات، والتعرف على حجم الإنجازات التي يجري تنفيذها بكافة أنحاء الجمهورية.

ووافق المجلس على تشكيل اللجنة العليا للأنشطة الطلابية، التي جرى تشكيلها وفقًا للتوزيع الجغرافي للأقاليم السبعة بالإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، برئاسة الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة.

واستعرض المجلس تقريرًا حول منصة تسجيل الأنشطة الطلابية، تضمن بعض الإحصائيات عن إجمالي الأنشطة الطلابية المدرجة بالمنصة، والتي بلغت 43698 نشاطًا طلابيًّا، كما بلغت الأنشطة المستقبلية، التي جرى إدخالها بالمنصة 25946 نشاطًا للعام القادم 2024.

خريطة زمنية لعام 2024 مقسمة بالشهور

كما تضمن التقرير خطوات تطوير المنصة، والتي شملت إضافة خريطة زمنية لعام 2024 مقسمة بالشهور، توضح تقسيم الأنشطة، سواء القمية أو أنشطة التوعية أو الأنشطة الطلابية على مستوى كل جامعة، على مدار العام الجامعي القادم.

وأضاف التقرير أنه جرى إضافة تقارير وفيديوهات بإنجازات الجامعات في مجالات الأنشطة الطلابية، التي تُتيح لزوار موقع المجلس الأعلى للجامعات قراءة ومشاهدة إنجازات الجامعات في هذا الشأن.