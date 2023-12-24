وزير الإسكان يوجه شركة التعمير بتطوير العمل في المشروعات

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة أعمال الصيانة في مواقع المشروعات بالمدن الجديدة والعمران القائم.

ودعا الوزير مسؤولي شركة التعمير لخدمات الصيانة للإسكان الاجتماعي ودار مصر، إلى وضع رؤية طموحة لتطوير أداء الشركة كما وكيفا، وتوسيع نطاقات عملها، وفتح آفاق جديدة للشركة، وعدم الاقتصار على تنفيذ أعمال صيانة مشروعات الإسكان الاجتماعى والمتوسط، بل التوسع لتنفيذ أعمال الصيانة لمشروعات الإسكان الفاخر، والمناطق الذكية، وكذا تنفيذ أعمال الصيانة للمشروعات غير السكنية.

الحفاظ على الحالة العمرانية

وأكد ضرورة تنفيذ أعمال الصيانة القياسية لمواقع مشروعات الإسكان الاجتماعي، والمتوسط، من أجل الحفاظ على الحالة العمرانية لتلك المشروعات، وخاصة الفراغات العامة والمسطحات الخضراء، والمسافات البينية بين العمارات، وواجهات العمارات.

وخلال اللقاء، قدم مسئولو شركة التعمير لخدمات الصيانة، عرضاً حول أعمال الصيانة فى مواقع مشروعات الإسكان الاجتماعى، والإسكان المتوسط، وكذا أعمال إدارة إحدى الحدائق بالمدن الجديدة، كما استعرضوا خطة الشركة لتطوير الأداء، وزيادة معدلات دخل الشركة.