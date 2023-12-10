غلق مزلقاني سفاي وأبيوها في أبو قرقاص بالمنيا لإجراء أعمال الصيانة

أعلنت إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة المنيا، اليوم الأحد، عن غلق مزلقان قرية أبيوها بمركز أبوقرقاص، اعتباراً من الساعة الـ10 صباحاً وحتى الساعة الـ10 صباح غد الاثنين، وذلك لأعمال الصيانة.

الطريق البديل المتاح أمام المواطنين

وأوضح بيان أصدرته إدارة الأزمات أن البديل المتاح أمام المواطنين هو كوبرى قرية الفكرية ومزلقان قرية منسافيس، حيث يأتي هذا القرار في إطار الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية للمزلقانات لضمان سلامة المواطنين.

غلق مزلقان قرية سفاي بأبوقرقاص

كما أعلنت إدارة الأزمات والكوارث في محافظة المنيا، عن غلق مزلقان قرية سفاي التابعة للوحدة المحلية بإتليدم بأبوقرقاص، اعتباراً من الساعة الـ10 صباحاً وحتى الساعة الـ10 صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر 2023، وذلك لأعمال الصيانة.

وأوضحت الإدارة أن البديل المتاح أمام المواطنين هو مزلقان قرية اتليدم وكوبرى أبوقرقاص، ويأتي هذا القرار في إطار الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية للمزلقانات لضمان سلامة المواطنين.