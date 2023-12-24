«س و ج».. خطوات الحصول على سيارات المعاقين في 2024 

أجابت وزارة التضامن الاجتماعي على الأسئلة المتعلقة بخطوات الحصول على سيارات المعاقين في 2024، المعفاة من الجمارك، في إطار خطتها لتقديم التيسيرات والمميزات لذوي الإعاقة، والتي تتنوع بين التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين، وإمكانية الجمع بين معاشين، والدمج في المدارس والجامعات، فضلا عن الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات.

شروط الحصول على سيارات للمعاقين في 2024

وفق وزارة التضامن الاجتماعي، يشترط للحصول على سيارات للمعاقين في 2024، أن يكون المتقدم حاملا لبطاقة الخدمات المتكاملة، وأن تكون التجهيزات الخاصة بالسيارة مطابقة للتقرير الطبي الذي أعده القومسيون، فضلا عن اجتياز الشخص الكشف الطبي.

وهل هناك شروط متعلقة بالجنسية؟

ويشترط أن يكون الشخص الراغب في الحصول على سيارة معاقين مصري الجنسية، وأن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص صاحب الإعاقة.

وفيما تتمثل خطوات التقديم؟

وتبدأ خطوات التقديم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة والسكان، وفق ما جاء بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، على أن يتم استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي، وعند الحجز للكشف الطبي يتم تسجيل البيانات المتمثلة في البيانات الشخصية كالرقم القومي ورقم بطاقة الخدمات المتكاملة والحالة الاجتماعية والعنوان والوظيفة ورقم التليفون.

كما يتم اختيار نوع الإعاقة، طبقا للقانون ولائحته التنفيذية سواء إعاقة حركية أو سمعية أو بصرية أو ذهنية أو نفسية أو أمراض دم، فضلا عن أمراض قلب، وإذا كان المعاق قاصرا أو غير كامل الأهلية بسبب مرضي يتم تسجيل البيانات الخاصة باسم ولي الأمر أو الوصي والرقم القومي وصفته.

وبعد ذلك يتم اختيار مكان الكشف الطبي سواء في الإدارة العامة للمجالس الطبية أو المجلس الطبي العام بالإسكندرية أو المجلس الطبي العام بسوهاج، واختيار تاريخ الكشف الطبي، وأخيرا اختيار الجمرك المطلوب.

وماذا بعد عملية التسجيل؟

بعد إتمام عملية التسجيل يظهر للمعاق بيانا يوضح بياناته الشخصية ومكان وموعد الكشف الطبي والمستندات المطلوبة والفحوصات اللازمة وفقا لكل إعاقة من الإعاقات.

وهل توجد تظلمات؟

وفق موقع وزارة الصحة، فإنّه بالنسبة للتظلمات وإعادة المناظرات من اللجان السابقة، يستخرج المعاق بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي والحجز على الموقع لتحديد موعد جديد للكشف الطبي.

وماذا عن موقف الحاصل سابقا على سيارة مجهزة طبيا؟

لا يجوز الحجز لمن سبق لهم الحصول على سيارات مجهزة طبيا إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عن السيارة، وهنا أكدت وزارة الصحة أنّ البيانات التي يتم تسجيلها تكون بمثابة إقرار بصحتها ويتحمل الشخص المسؤولية القانونية عنها.