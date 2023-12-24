«أزهرية السويس»: غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول

أدى طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالسويس، اليوم الأحد، امتحانات الفصل الدراسي الأول، وتفقد الدكتور مؤمن الهواري، رئيس المنطقة الأزهرية، لجان المتابعة بمنطقة السويس الأزهرية للاطمئنان على سير اللجان وتهيئة الجو المناسب للطلاب، والعمل حل أي عقبات قد تواجه أعمال الامتحانات، من خلال التواصل المستمر مع غرفة العمليات التي تم تشكيلها في وقت سابق.

امتحانات المعاهد الأزهرية في السويس

وتابع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، سير الامتحانات في لجنة معهد الملاحة الابتدائي، ولجنة معهد بنين المستقبل الإعدادي، بحضور بدوي أحمد، مدير الامتحانات، ومحمد معوض، مدير أمن المنطقة، حيث اطمأن على سير الامتحانات بهدوء وعدم وجود شكاوى من الطلاب، كما شدد على ضرورة الالتزام بتعليمات الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.