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جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي في محافظة السويس 2023

كتب:

حمدي عبد الله
08:52 ص | الخميس 21 ديسمبر 2023
امتحانات السويس ..أرشيفية

امتحانات السويس ..أرشيفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس، جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي، للفصل الدراسي الأول، مشيرة إلى أنّ امتحانات نصف العام ستنطلق يوم الخميس 11 يناير 2024.

 

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي

ويأتي جدول جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي في محافظة السويس كالتالي:

الخميس 11 يناير.. فترة أولى اللغة العربية ومدة اللجنة ساعتين ونصف، والفترة الثانية الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ومدن اللجنة ساعة ونصف أيضًا.

السبت 13 يناير.. فترة أولى الدراسات الاجتماعية ومدة اللجنة ساعتين، فترة ثانية التربية والفنية ومدة اللجنة ساعتين.

الأحد 14 يناير.. امتحان مادة الهندسة ومدة اللجنة ساعتين، والتربية الدينية ومدة اللجنة ساعة ونصف.

الاثنين 15يناير.. فترة أولى مادة اللغة الإنجليزية ومدتها ساعتين، وفترة ثانية مادة الجبر ومدتها ساعتين فترة ثانية.

الثلاثاء 16 يناير.. مادة العلوم لجنتها لمدة ساعتين.

 

امتحانات المستوى الرفيع للصف الثاني الإعدادي

وقالت مديرية التربية والتعليم، خلال إعلانها، إنّ جدول امتحانات مادة المستوى الرفيع للصف الثاني الإعدادي لمدارس اللغات الرسمية والمتميزة والخاصة بأنّها ستُجرى الأربعاء 27 ديسمبر الجاري، اللغة الأجنية الأولى والخميس 28 ديسمبر للغة الأجنبية الثانية.

وتبدأ الامتحانات العملية لمادتي العلوم والحاسب الآلي، كما أعلنت المديرية بداية من يوم الأربعاء 23 ديسمبر الجاري حتى الاثنين الموافق 30 ديسمبر، وتمّ تحديد موعده بمعرفة المدرسة.

وشددت المديرية والالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأن يتم التصحيح بشكل يومي حتى يتم الانتهاء من كل الامتحانات.

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بقلم حمدي عبد الله