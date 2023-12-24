المتحف المصري في التحرير يبدأ تلقي طلبات تدريب طلاب الجامعات غدا

كشف قطاع المتاحف في وزارة السياحة والآثار، عن أنّ إدارة التدريب في المتحف المصري بالتحرير ستبدأ من الغد حتى الأربعاء المقبل، استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بتدريب «أصدقاء المتحف المصري»، موضحا أنّ استقبال طلبات التقديم في المتحف يكون من العاشرة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا، على أن تكون مواعيد التقديم كما يلي.

طلبة كليات الآثار بمختلف الجامعات المصرية

- يوم الإثنين 25 ديسمبر 2023 سيكون مخصصا لتلقي طلبات طلبة كليات الآثار بمختلف الجامعات المصرية.

- الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 سيكون مخصصا لتلقي طلبات طلاب كليات الإرشاد السياحي والسياحة والفنادق في الجامعات المصرية.

- يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023 سيكون لتلقي طلبات طلاب كليات الآداب أقسام (التاريخ والآثار) بمختلف الجامعات المصرية.

وأضاف قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، في بيان صحفي اليوم، أنّ إدارة المتحف المصري في التحرير ستحدد موعدا آخر لقبول طلبات التدريب لمن يتخلف عن المواعيد في موعد يحدد لاحقا.

مواعيد عمل المتحف المصري بالتحرير

وأكد قطاع المتاحف بوزارة السياحة، أن مواعيد عمل المتحف المصري بالتحرير حاليا تكون من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء.