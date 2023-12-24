محمود العسيلي يتحدث عن ابنه وزيجاته الثلاث: بحاول أعيش مبسوط

ظهر الفنان محمود العسيلي ضيفا على أحد البرامج التليفزيونية والتى كشف خلالها عن عدد كبير من التصريحات المهمة ورأيه فى بعض الأمور الجدلية التي تطرح على الساحة الغنائية مؤخرا.

أبرز تصريحات محمود العسيلي

وكان من بين التصريحات التي كشف عنها الفنان محمود العسيلي أسباب زواجه وانفصاله ثلاث مرات في سن صغير، فقال بإنه لا يستطيع أن يعيش حياة تقليدية، ولذلك عندما يشعر بضيق يحاول أن يصلح العلاقة وعندما يصبح هو وشريكته غير سعداء يأخذ قرار على الفور بالانفصال قائلا، «العمر قصير وأنا بحاول أعيش مبسوط ومرتاح فيه ناس كتير بتفضل دايسة على نفسها في العلاقات، وأنا اتعلمت درس في الحياة أن أهم حاجة الانسان يكون مرتاح ومبسوط».

عسيلي: أغنية تمثيلة تعبر عن إجساسي تجاه الزواج

وكشف العسيلي أن أغنية تمثيلية التي قدمها تعبر عن إحساسه الحقيقي تجاه الزواج قائلا «في ناس بتفضل تمثل على بعض فالإنسان لو اللي قدامه على طبيعته ومبسوطين ومرتاحين يعيشوا مع بعض لكن لو الدنيا مش ماشية بتحاول تصلحها ولو فقدت الأمل أنا شايف أن الحل في أن الواحد يبعد».

كما تحدث العسيلي خلال الحلقة عن أن حلم حياته هو التلحين للهضبة عمرو دياب، «كان فيه مشروع بس مكملش بس كان شرف كبير ليا أن يفكر ياخد مني لحن، أنا بحبه جدا جدا أسطورة عايشة حولينا ونتشرف أنه موجود حولينا، وبتشرف أنه بيحبنى ودايما يقولي أنت كويس ودماغك حلوة».

وكشف العسيلي عن أنه لديه طفل في سن الـ13 عاما من زوجته الأولى قائلا «صوته حلو بس هو بقي جو لن أعيش في جلباب أبي، بس صوته حلو، وبيحب المزيكا وبيفهم فيها أوي».