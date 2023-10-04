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محمود العسيلي: مشاركتي في احتفال اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر شرف كبير

كتب:

أحمد عبد الرحمن
10:28 م | الأربعاء 04 أكتوبر 2023
محمود العسيلي

محمود العسيلي

أعرب الفنان محمود العسيلي عن سعادته الكبيرة للمشاركة في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من القادة ورجال الجيش.

محمود العسيلي يكشف تفاصيل أغنيته 

وقال محمود العسيلي فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه كان متحمسًا للغاية للمشاركة في احتفالية مرور 50 سنة على انتصار حرب أكتوبر، لأنه من أكبر الإنجازات في التاريخ المصري، وشرف له أن يكون جزء من الاحتفالية.

وأضاف «العسيلي» أنه حاول على قدر الإمكان صناعة أغنية تعبر عن الحرب، وتصبح واقعية ومختلفة عن شكل الأغاني الوطنية الأخرى، موضحًا أنها من ألحانه وكلمات فلبينو ومنة عدلي القيعي، وتوزيع أحمد طارق يحيي.

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