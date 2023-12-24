مرشدة: «حديقة الأزهر» أفضل وجهة سياحة في القاهرة خلال الشتاء (فيديو)

أكدت الدكتورة إيمان الليثي، المرشدة السياحية، أهمية تشجيع السياحة الداخلية، في إطار تنشيط الاقتصاد وتنمية المجتمع، موضحًا أنّ السياحة الداخلية لها أهمية كبيرة في مصر، حيث إنّها تساهم في توفير فرص عمل، وزيادة الدخل القومي، وتعزيز السياحة الخارجية.

مصر تتمتع بمقومات تجعلها مقصدا سياحيا متميزا

وقالت المرشدة السياحية، في لقاء تلفزيوني مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة «TeN»، إنّ مصر تتمتع بالعديد من المقومات السياحية التي تجعلها مقصداً سياحياً متميزاً، سواء في فصل الشتاء أو الصيف، حيث تتنوع هذه المقومات بين الآثار التاريخية والثقافية، والمناظر الطبيعية الخلابة، والمنتجات السياحية الترفيهية.

أفضل الوجهات السياحية داخل القاهرة

وأوضحت «الليثي» أنّ من أفضل الوجهات السياحية داخل القاهرة التي تناسب الخروج والسفر في فصل الشتاء هي حديقة الأزهر، التي تعد حديقة تاريخية تقع في قلب القاهرة، وتضم العديد من المعالم التاريخية، مثل مسجد الأزهر، ومسجد الحاكم بأمر الله، ومتحف الفن الإسلامي.