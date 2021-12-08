هبة عاطف: مبسوطة بأني أول مرشدة سياحية من داون تدعمها الدولة

قالت هبة عاطف، أول مرشدة سياحية مصابة بمتلازمة داون، إنها مبسوطة لكونها أول مرشدة سياحية في ظل دعم الدولة المصرية لها وكذلك ركوبها رحلة الطائرة اليوم التي انطلقت من متحف القوات الجوية، وبدأت في عرض تاريخ طائرة ميج 21 التي شاركت في حرب 6 أكتوبر والتي قاتلت ضد 17 طائرة الفانتوم بواسطة المقاتل المصري القوي الذي أصبح أنه لا يوجد مستحيل.

رغبة في أن تصبح إعلامية وممثلة

وأضافت «عاطف» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية « CBC»، أمس الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنها تريد أن تصبح إعلامية وممثلة، خاصة أنها قدمت مسرحيات ومسلسلا من قبل وستحضر في حلقة مقبلة من البرنامج لتعرف الجمهور عنها أكثر.

حصلت على لقب أول مضيفة طيران

وحرصت هبة على تقديم حفل «قادرون باختلاف» بحضورالرئيس عبد الفتاح السيسي هذا العام وكانت قدمته في عام 2019، وحصلت على لقب أول مضيفة طيران من أصحاب متلازمة داون.

رحلتها إلى السودان

وسافرت المضيفة الجوية إلى السودان بصحبة والدتها ضمن رحلة بعنوان رحلة الإنسانية وكان معها علماء من التربية الخاصة بمصر، وحضرت ورشا في السودان، وتدرس عاطف في الفرقة الثالثة في كلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة في مصر، وحرصت هبة عاطف على ارتداء بدلة طيران مخصصة لها ومن هذا اليوم أصبحت أول مضيفة طيران من أصحاب متلازمة داون.

تحقيق رغبة الأطفال

ووجّه الرئيس السيسي القوات المسلحة بتخصيص رحلة طيران للأطفال المشاركين في قادرون باختلاف للتحليق فوق القاهرة لأنهم لم يجربوا تجربة السفر من قبل وكانوا في قمة سعادتهم بعد تنفيذ الرئيس هذا الطلب لهم.