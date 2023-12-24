«الصحة»: المستشفيات التعليمية قدمت خدمات لـ11.1 مليون مواطن في 2023

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية لـ11 مليونا و104 آلاف و745 مواطنا، في الفترة من يناير وحتى منتصف ديسمبر 2023، من خلال 17 منشأة طبية تابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

أشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان، إلى أن وحدات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، استقبلت 5 ملايين و803 آلاف مواطن، من خلال العيادات الخارجية، فيما تردد على أقسام الاستقبال أكثر من مليون و684 ألفا و568 مواطنا.

الوحدات التابعة للهيئة أجرت 135 ألفا و977 عملية جراحية

وتابع «عبد الغفار» بأن الوحدات التابعة للهيئة أجرت 135 ألفا و977 عملية جراحية في مختلف التخصصات، إذ تتنوع بين عمليات (دقيقة، وذات مهارة دقيقة، وكبرى، ومتوسطة، وصغرى)، إضافة إلى إجراء 22 ألفا و213 قسطرة قلبية بين (تشخيصية ودوائية) وألف قسطرة طرفية، وإجراء 1685 جراحة قلب مفتوح، وكذلك 51 حالة زرع كلى، و22 زرع كبد، و156 زراعة قوقعة، و13 زراعة قرنية، وأكثر من 12 ألف جراحة تنوعت بين (العيون، المخ والأعصاب، الأورام، العظام) وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار، داخل مستشفيات ومعاهد الهيئة.

وحدات الغسيل الكلوي تجري 20 ألف جلسة شهريًا

أضاف أن حالات المناظير، خلال الفترة نفسها بلغت 850 ألفا و173 ألف حالة، وشملت مناظير (الجهاز الهضمي، العظام، المسالك البولية، الأنف والأذن، الجراحة، النساء، الصدر، الكلى) فيما بلغ إجمالي خدمات الأشعة ما يقرب من مليون و500 ألف خدمة، تنوعت بين أشعات (تشخيصية، ومقطعية، وموجات فوق الصوتية، والرنين)، إضافة إلى سحب مليون و240 ألف عينة تحليل.

ولفت إلى أن وحدات الغسيل الكلوي، تجري نحو 20 ألف جلسة شهريًا، فيما قدمت أقسام العلاج الطبيعي خدماتها إلى ما يقرب من 878 ألفا و529 مواطنا، منوها إلى أن الكيانات الطبية التابعة للهيئة، حصلت على المركز الأول، على مستوى الهيئات التابعة لوزارة الصحة والسكان في متوسط التقييم الإحصائي لإجراءات مكافحة العدوى خلال عام 2023 وذلك بنسبة 73.9%.

من جانبه، قال الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية، إن الهيئة لا تتدخر جهدًا في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، من خلال رفع كفاءة واستحداث مختلف الأجهزة الطبية بجميع المعاهد والمستشفيات التابعة لها، علاوة على تنظيم الدورات التدريبية للقوى البشرية من الأطباء والأطقم التمريضية، على أحدث البروتوكولات العالمية، بما يضمن رفع كفاءة الأطقم الطبية، إذ بلغ عدد المتدربين 47 ألفا و737 متدربا، بينما بلغ عدد المؤتمرات العلمية التي نظمتها الهيئة 40 مؤتمرا، إضافة إلى 1381 يوما علميا.