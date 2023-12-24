12 مناسبة تنتظر المصريين في العام الجديد 2024.. كم عدد أيام الإجازة؟

يحصل المصريون كل عام على عدد من الإجازات والعطلات الرسمية، وفقًا لقانون الخدمة المدنية المطبق على العاملين بالحكومة، وأيضًا قانون العمل الذي يحدد إجازات العاملين بالقطاع العام والخاص.

المناسبات التي تنتظر المصريون

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» عدد المناسبات التي تنتظر المصريون ويحصلون من خلالها على إجازة مدفوعة الأجر سواء من الحكومة أو من القطاع الخاص، إذ يبلغ عدد المناسبات والعطلات الرسمية 12 مناسبة بإجمالي 17 يوما إجازة، فضلا عن عدد أيام الجمعة والسبت والتي يحصل عليها الموظفين على عطلة اسبوعية.

وتشمل العطلات الرسمية والمناسبات في أجندة 2024، على التالي:

- يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024 إجازة عيد الميلاد المجيد.

- يوم الخميس الموافق 28 يناير 2024 إجازة ثورة يناير وعيد الشرطة المصرية.

- الفترة من يوم الأربعاء 10 أبريل وحتى يوم الجمعة 12 من نفس الشهر إجازة الفطر.

- يوم الثلاثاء 25 أبريل 2024 إجازة عيد تحرير سيناء.

- يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024 إجازة عيد العمال.

- يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024 إجازة شم النسيم.

- الفترة من يوم الاثنين 17 يونيو وحتى الأربعاء 20 من نفس الشهر إجازة عيد الأضحى المبارك.

- يوم الأحد 30 يونيو 2024 إجازة ثورة يونيو.

- يوم الاثنين 8 يوليو 2024 إجازة عيد رأس السنة الهجرية.

- يوم الاثنين 16 يوليو 2024 إجازة المولد النبوي الشريف.

- يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024 إجازة ثورة 23 يوليو 1952.

يوم الأحد 6 أكتوبر 2024 إجازة انتصارات أكتوبر 1973.