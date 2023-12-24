متى تبدأ إجازة منتصف العام للمدارس وما عدد أيامها؟

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفقًا للجدول والخريطة الزمنية الخاصة بالعام الدراسي الجاري 2023، إجازة نصف العام لطلاب المدارس لمدة أسبوعين.

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2023

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» موعد إجازة نصف العام الدراسي للصفوف التعليمية المختلفة.

إجازة أسبوعين تنتهي في فبراير

وحسب الخريطة الزمنية للدراسة لجميع الصفوف الدراسية للعام 2023-2024 في مدارس اللغات، المدارس الرسمية، والمدارس الرسمية للغات، تكون مدة إجازة نصف العام أسبوعين على أن تبدأ من يوم السبت 27 يناير من العام الجديد 2024 وتنتهي في يوم الخميس الموافق 8 فبراير من ذات العام.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي بجميع صفوف النقل حسب الخريطة الزمنية لـ«الابتدائي، الإعدادي، الثانوي»، ستبدأ في 9 يناير 2024، وموعد الإجازة الخاصة بنصف العام تبدأ من يوم 27 من شهر يناير المُقبل.

وينتهي العام الدراسي الحالي لصفوف النقل 30 مايو 2024، وبعدها تنطلق امتحانات الدبلومات الفنية في 1 يونيو المقبل، ويليها في ذات الشهر امتحانات الثانوية العامة في 15 يونيو 2024.