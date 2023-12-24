كيف يمكن حماية الطفل من الإصابة بالتهاب الكبد B؟.. «الصحة» توضح

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن موعد التطعيم ضد التهاب الكبد B، موضحة أنه يجرى في أول 24 ساعة من ولادة الطفل، ثم في عمر شهرين، وبعد ذلك 4 شهور، ثم 6 شهور.

تعزيز الجهاز المناعي للجسم

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «TeN» أن التطعيم ضد التهاب الكبد B يعمل على تعزيز الجهاز المناعي للجسم، والوقاية من الأمراض المعدية والغير معدية، مثل التهاب الكبد B، وسرطان الكبد، وأمراض القلب.

إعطاء التطعيمات في مواعيدها

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة على أولياء الأمور بضرورة التأكد من إعطاء التطعيمات في موعدها، وذلك لحماية الأطفال من أي مشكلات أو أمراض مستقبلية قد تصيبهم.

ووجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة لأولياء الأمور، بشأن مواعيد تطعيمات التهاب الكبد B للأطفال، مشيرة إلى أن جميع اللقاحات الخاصة بتطعيم التهاب الكبد B متوفرة في فروع المصل واللقاح على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضحت أن جرعة التطعيم ضد التهاب الكبد B تكون 0.5 سنتيمتر، وطريقة التطعيم تكون بالحقن في الجزء الخارجي من العضلة الأمامية بالفخذ الأيمن.