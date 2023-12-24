تغني بـ27 لغة وأعلنت طلاقها على المسرح.. من هي الفنانة عبير نعمة؟

تمر الفنانة اللبنانية عبير نعمة بفترة صعبة بعد طلاقها من زوجها الموسيقي جوليو عيد، وهو ما أعلنته لجمهورها في آخر حفلاتها، حيث لم تستطيع السيطرة على مشاعرها خلال غنائها أغنية «بعدني بحبك»، لكنها أوضحت في لقاء تلفزيوني عقب الحفل أن الطلاق حدث منذ عامين، وأن هذه الفترة شهدت تخبطات عديدة في حياتها الشخصية، لكنها لم تكن جاهزة لإعلان الطلاق قبل هذا الوقت، على حد تعبيرها.

وعبير نعمة من المواهب الغنائية الاستثنائية في الوطن العربي، ولها عديد من الإسهامات ليس فقط في مجال الغناء، ولكن أيضًا في التلحين، والإخراج، والإنتاج، والتمثيل المسرحي، كما أنها تجيد الغناء بالإنجليزية والفرنسية إضافة إلى 25 لغة أخرى، وفقا للسيرة الذاتية الخاصة بها عبر الموقع الرسمي للجامعة الأمريكية اللبنانية.

عبير نعمة توثق ثقافات الشعوب الموسيقية في برنامج تلفزيوني

وبسبب حبها الشديد للغناء، حرصت عبير نعمة على ثقل موهبتها الغنائية بالدراسة الأكاديمية، حيث حصلت على بكالوريوس في علم الموسيقى من جامعة الروح القدس في لبنان، وفي نفس الجامعة حصلت على دبلومة غناء شرقي بدرجة امتياز، كما دخلت عالم التلفزيون، وتركت بصمتها الفريدة من خلال إعداد برنامج «موسيقى الشعوب»، والذي قدمت من خلاله 40 حلقة وثقت بها جذور وأصول الثقافات والموسيقى الشعبية في مختلف أنحاء العالم، وتم تقديمه على مدار 6 سنوات كاملة منذ 2012.

حصد جوائز فنية

وخلال مسيرتها المهنية حصلت عبير نعمة على عدد كبير من الجوائز، منها جائزة أفضل مغنيّة لبنانية من الفنان اللبناني الراحل وديع الصافي، كما توجت أغنيتها «فاح الشذى» بالجائزة الذهبية لاتحاد الإذاعات العربية لأفضل أغنية بيئية في الوطن العربي عام 2010، وحصلت على 3 جوائز «موريكس دور» الأولى عن صوتها وأدائها الاستثنائي في العالم العربي، والثانية عن أغنيتها المنفردة «وينك» كأفضل أغنية في 2018، أما الجائزة الثالثة كانت عن برنامجها الوثائقي «موسيقى الشعوب».