عبير نعمة تبدأ حفلها بمحكى القلعة بأغنية «وينك» وتشكر جمهورها: «وحشتوني جدا»

صعدت منذ قليل، الفنانة اللبنانية عبير نعمة، إلى خشبة مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي، لإحياء حفلها الغنائي الأول ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بدورته الـ31، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية.

عبير نعمة تطرب جمهور القلعة

وبدأت عبير نعمة حفلها بغناء «وينك»، ووجهت رسالة لجمهور مهرجان القلعة للموسيقى والغناء: «وحشتوني جدا».

تشارك الفنانة اللبنانية عبير نعمة لأول مرة فى المهرجان، وتقدم بمصاحبة أوركسترا سيني السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد عويضة، مجموعة من أعمالها الخاصة منها بعدني حبك، بلا ما نحس، إعمل ناسيني، بصراحة، قصتنا، إضافة إلى باقة من تراث الطرب منها افرح يا قلبي، إمتى هتعرف، وطلعت يا محلا نورها.

ختام مهرجان القلعة الخميس المقبل

ويقام مهرجان القلعة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة العامة لتنشيط السياحة، بمشاركة نخبة من نجوم الغناء والإنشاد بمصر والوطن العربي، ومن المقرر أن يستمر المهرجان حتى يوم الخميس المقبل الموافق 7 سبتمبر الجاري.