محافظ أسيوط: تقديم الدعم لجذب استثمارات جديدة للنهوض بالمناطق الصناعية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، العمل على جذب استثمارات جديدة وفتح قنوات التواصل المستمر مع المستثمرين للنهوض بالمناطق الصناعية بالمحافظة، وحل أي مشكلات قد تطرأ ووضع حلول لها في أسرع وقت ممكن، وفقاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يولي قطاع الاستثمار والصناعة اهتماما خاصا، وهو ما يساهم في تحقيق خطط التنمية الشاملة والمستدامة وتنفيذ رؤية واستراتيجية مصر 2030، لافتاً إلى ضرورة الاستفادة من المساحات وقطع الأراضي غير المستغلة بالمدن الصناعية وتوفير كافة الإمكانات المتاحة وذلك لتهيئة المناخ اللازم لمزيد من الاستثمارات التي تساهم في تعظيم حركة الإنتاج والصناعة المحلية ودفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل جديدة.

تقديم التيسيرات للمستثمرين

وأشار محافظ أسيوط إلى تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات والتحديات أمام الاستثمار والمستثمرين على أرض المحافظة، والعمل على تقديم التيسيرات الممكنة وتبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز والتسهيلات وتحسين المرافق والخدمات بها، بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال لقاءه مع رأفت كامل القائم مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، وتناول اللقاء آخر المستجدات بشأن موقف المناطق الصناعية والفرص الاستثمارية المتاحة بها ، كما ناقش الاجتماع الإجراءات التي تم اتخاذها لزيادة الفرص التجارية والاستثمارية للقطاع الخاص.

دعم المناطق الصناعية في أسيوط

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية في ملف الاستثمار، مثل المحافظة وإدارة الاستثمار والمستثمرين ومجلس إدارة المناطق الصناعية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وصندوق دعم وترفيق المناطق الصناعية وغيرها، لافتاً إلى العمل على توفير مطالب واحتياجات المستثمرين ووضع حلول لها في أسرع وقت ممكن وفقا للإمكانات المتاحة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

كما أكد العمل على الاستفادة من موارد وإمكانات المحافظة والمناطق الصناعية بها، حيث أن المحافظة بها 8 مناطق صناعية بينها 5 مناطق ولايتها تابعة للمحافظة، وهي «منطقة الصفا ببني غالب بأسيوط، وعرب العوامر بأبنوب، والزرابي بأبو تيج، دشلوط بديروط»، بينما الكوم الأحمر بالبداري تحت التقسيم لحين ترفيقها، بالإضافة إلى مناطق «أسيوط الجديدة، وادي سرجة الغنايم، مجمع الصناعات الصغيرة بالغريب في ساحل سليم».