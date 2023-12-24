رابط الحجز الإلكتروني لخدمة عملاء «مياه الدقهلية».. اعرف الخطوات

يتطلع الكثير من عملاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، إلى معرفة طرق الحجز أو التواصل مع مراكز خدمة العملاء، بعد أن قامت الشركة بتحديد عدة وسائل للحجز في مراكز الخدمة.

الحجز الإلكتروني لمراكز خدمة العملاء بمياه الدقهلية

وأوضح خالد نصر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، أنه يوجد رابط محدد من هنا يمكن من خلاله الحجز الإلكتروني لمراكز خدمة العملاء بشركة المياه والصرف الصحي.

وأشارت إلى أنه يوجد طريقة من أجل التسجيل في الرابط وهي :

- إدخال البيانات بدقة لتفادي أخطاء التسجيل.

- البيانات التي يوجد بجوارها علامة لا بد من إدخالها.

- في حالة وجود أي أخطاء سيتم عرض نوع الخطأ تحت البيان المطلوب إدخاله باللون الأحمر، وعند إصلاحه ستظهر عليه حدود خضراء.

- الضغط على زر الحجز بعد التأكد من عدم وجود أخطاء والانتظار حتى يظهر لك أنه تم الحجز بنجاح وظهور بيانات الشخص.

- كتابة الأرقام باللغة الإنجليزية فقط لتجنب مشكلات التسجيل.

- الحجز متاح مرة واحدة فقط لنفس العميل في نفس اليوم.

- الحجز متاح قبل الميعاد بأسبوع كامل بحد أقصى.

البيانات الشخصية للتواصل

- إدخال اسمك رباعي كما ببطاقة الرقم القومي

- إخال رقمك القومي 14 رقما، كما بالبطاقة

-إ دخال الرقم الأرضي ورقم الموبايل.

- بيانات مركز الخدمة المراد الحجز فيه «اسم المركز، نوع الخدمة، اختيار تاريخ الحجز».