«راديو 9090» يطلق أكبر خريطة برامجية في 2024 غدا

أعلن الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، الرئيس التنفيذي لـ«راديو 9090»، عن إطلاق أكبر خريطة برامجية في تاريخ المحطة، تضم أكثر من 16 برنامجًا جديدًا، بخلاف البرامج الموجودة حاليًا.

خريطة برامجية في 2024

وأوضح أنَّ الخريطة البرامجية الجديدة تتنوع ما بين البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفنية والمنوعات، بالإضافة إلى برامج مختلفة عن علم المصريات وأخرى عن الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أنَّ الخريطة البرامجية الجديدة تستهدف تقديم محتوى متنوع يلبي احتياجات الجميع، من خلال باقة متنوعة ومميزة من البرامج التي تستقطب الكثير من المستمعين من مختلف الفئات العمرية، وتقديم محتوى يلبي متطلبات العصر.

فاطمة مصطفى تعلن عن الخريطة البرامجية

ومن المقرر أنَّ تتولى الإعلامية فاطمة مصطفى الإعلان عن الخريطة البرامجية الجديدة في برنامجها الإذاعي «الراديو بيضحك» مساء غدًا الخميس، في السادسة مساءً.

يأتي هذا في الوقت الذي حصد فيه «راديو 9090» جائزة أفضل محتوى إذاعي خلال شهر رمضان 2023 في استفتاء مجلة «ديرجيست».

ويعد هذا الفوز إنجازًا جديدًا يضاف إلى رصيد «راديو 9090»، والذي يحرص دائمًا على تقديم محتوى إذاعي متميز يلبي احتياجات جميع المستمعين.